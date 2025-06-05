Окупанти втратили 171 військового на покровському напрямку, ще 5 боїв тривають - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку у четвер 171 військового, загалом на напрямку атакували впродовж доби 46 раз, ще 5 боїв тривають досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 171 окупанта, 121 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також знищено шість одиниць автомобільної техніки, шість БпЛА, 17 мотоциклів, два пункти управління БпЛА; пошкоджено міномет та гармату.

Загалом з початку доби на цьому напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки.

Зазначається, що Сили оборони стримують натиск противника та відбили 46 ворожих атак, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yRHqqe1FLDyR8n32H617t1ULt8cnARdSkKbKbTSEAN3zrN5gXMs5vC9PoES5n64yl