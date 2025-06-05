Маск: Без мене Трамп програв би вибори

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Підприємець Ілон Маск, який нещодавно покинув адміністрацію президента США Дональда Трампа, заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори.

"Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць у Сенаті", - написав він у соцмережі Х в четвер. "Така невдячність", - додав він пізніше.

Зростаючий розрив між Маском та Трампом виник після того, як Маск публічно висловив своє несхвалення податкового та видаткового законопроєкту Трампа, який Маск назвав "огидним злом".

У четвер Трамп заявив, що Маск знає законопроєкт краще за будь-кого іншого в його адміністрації, на що Маск відреагував, сказавши: "Неправда", і додав, що йому ніколи не показували цей законопроєкт.