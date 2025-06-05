Інтерфакс-Україна
Події
20:42 05.06.2025

Маск: Без мене Трамп програв би вибори

1 хв читати
Маск: Без мене Трамп програв би вибори
Фото: AP

Підприємець Ілон Маск, який нещодавно покинув адміністрацію президента США Дональда Трампа, заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори.

"Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць у Сенаті", - написав він у соцмережі Х в четвер. "Така невдячність", - додав він пізніше.

Зростаючий розрив між Маском та Трампом виник після того, як Маск публічно висловив своє несхвалення податкового та видаткового законопроєкту Трампа, який Маск назвав "огидним злом".

У четвер Трамп заявив, що Маск знає законопроєкт краще за будь-кого іншого в його адміністрації, на що Маск відреагував, сказавши: "Неправда", і додав, що йому ніколи не показували цей законопроєкт.

 

Теги: #критика #маск #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 05.06.2025
Мерц: Трамп – ключова особа, щоби зупинити війну між РФ та Україною

Мерц: Трамп – ключова особа, щоби зупинити війну між РФ та Україною

19:48 05.06.2025
Трамп: Я – з Україною

Трамп: Я – з Україною

19:41 05.06.2025
Трамп: США можуть ввести санкції і проти РФ, і проти України

Трамп: США можуть ввести санкції і проти РФ, і проти України

19:29 05.06.2025
Мерц під час зустрічі з Трампом: Ми могли б сприяти припиненню російського вторгнення в Україну

Мерц під час зустрічі з Трампом: Ми могли б сприяти припиненню російського вторгнення в Україну

09:41 03.06.2025
ШІ-стартап Маска xAI продає акції на $300 млн і має намір залучити ще $5 млрд

ШІ-стартап Маска xAI продає акції на $300 млн і має намір залучити ще $5 млрд

12:53 29.05.2025
Угода з Tелеграм на $300 млн щодо xAI ще не підписана, підтвердили Маск і Дуров

Угода з Tелеграм на $300 млн щодо xAI ще не підписана, підтвердили Маск і Дуров

05:31 26.05.2025
Трамп передбачає колапс Росії і водночас критикує Зеленського

Трамп передбачає колапс Росії і водночас критикує Зеленського

01:58 26.05.2025
Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

22:00 09.05.2025
МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

21:54 09.05.2025
МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

ВАЖЛИВЕ

Немає у світі таких мирних ініціатив, які б РФ не відкинула, вони повинні за це відповідати

Трамп: Я – з Україною

Трамп: США можуть ввести санкції і проти РФ, і проти України

Трамп заявив, що під час розмови із Сі Цзіньпіном обговорював торгівлю, тем України та Ірану не торкався

Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

ОСТАННЄ

Міністри оборони НАТО підписали декларацію про безпеку Балтійського моря

Зміни клімату Землі вчетверо збільшать імовірність військових конфліктів у світі, вважають у Єврокомісії

Про Конвенцію з прав дитини чули 35-38% українців, добре знайомі з нею лише 11% – опитування ЮНІСЕФ

Єрмак за підсумками візиту до США: Україна робить все для досягнення справедливого та стійкого миру

Зеленський і Шмигаль обговорили рішення, які додадуть Україні стійкості

Львівський обл-ТЦК заявив, що стосовно інциденту з застосуванням "фізичного впливу" проти громадянина назначено службове розслідування

Немає у світі таких мирних ініціатив, які б РФ не відкинула, вони повинні за це відповідати

Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС – Жовква на зустрічі з урядовим координатором Австрії

Умєров обговорив з французьким колегою виробництво дронів для ЗСУ

Свириденко обговорила з DFC представлення діяльності Інвестиційного фонду відбудови на конференції URC у Римі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА