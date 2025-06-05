Маск: Без мене Трамп програв би вибори
Підприємець Ілон Маск, який нещодавно покинув адміністрацію президента США Дональда Трампа, заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори.
"Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць у Сенаті", - написав він у соцмережі Х в четвер. "Така невдячність", - додав він пізніше.
Зростаючий розрив між Маском та Трампом виник після того, як Маск публічно висловив своє несхвалення податкового та видаткового законопроєкту Трампа, який Маск назвав "огидним злом".
У четвер Трамп заявив, що Маск знає законопроєкт краще за будь-кого іншого в його адміністрації, на що Маск відреагував, сказавши: "Неправда", і додав, що йому ніколи не показували цей законопроєкт.