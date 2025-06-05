Мерц під час зустрічі з Трампом: Ми могли б сприяти припиненню російського вторгнення в Україну

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Бундесканцлер ФРН Фрідріх Мерц під час зустрічі з президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті зауважив, що він тут, щоб "пізніше обговорити з вами (Трампом – ІФ-У), як ми можемо допомогти покласти край російському вторгненню в Україну".

Мерц нагадав, що завтра річниця D-Day (річниця висадки в Нормандії – ІФ-У) – про який Трамп жартома зауважив, що це "не найприємніший день для вас" – і він хоче поговорити з Трампом про "те, що ми можемо зробити спільно, і ми готові зробити все, що в наших силах".

"Ви знаєте, що ми надали підтримку Україні і що ми прагнемо посилити тиск на Росію, Європейський Союз це зробив, і ми повинні поговорити про це", – сказав Мерц.

"Ми поговоримо про це", – відповів Трамп.