Умєров обговорив з іспанською колегою спільні проєкти у сфері безпілотників

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес спільні проєкти у сфері виробництва дронів.

"Обговорили промислову співпрацю, зокрема, спільним проєктам у сфері безпілотників. Це win-win: партнери зміцнюють власну промислову базу, а Україна — отримує більше сучасних рішень для захисту. Подякував пані Роблес за підтримку України й готовність рухатись далі — від слів до конкретних спільних дій", - написав Умєров в телеграм-каналі Міністерства оборони України у четвер за підсумками зустрічі, яку він назвав конструктивною.

Зустріч відбулася в Брюселі, де Умєров раніше анонсував низку двосторонніх зустрічей із союзниками і де у четвер ввечері він візьме участь в засіданні Ради Україна – НАТО.