Інтерфакс-Україна
Події
14:39 05.06.2025

Міністр Коваль анонсував зміни в політиці агроекспорту – це питання національних інтересів

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Міністр Коваль анонсував зміни в політиці агроекспорту – це питання національних інтересів
Фото: (с) Faсebook Віталія Коваля

Україна бере курс на нарощування внутрішньої переробки агросировини задля збільшення обсягів експорту продукції з доданою вартістю та посилення позицій як ключового постачальника продовольства на світові ринки, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль передає Reuters.

Зокрема мова про зміни у політиці експорту сої і ріпаку. Україна традиційно експортує близько половини свого врожаю сої та більшу частину врожаю ріпаку, у той час як заводи з переробки олійних працюють приблизно на 65% потужності. Коваль заявив, що країна повинна повною мірою скористатися перевагами власної сировини, і його міністерство «вивчає всі способи використання наших українських переробних заводів для створення додаткової вартості та продуктів переробки».

"Зміни в експортній політиці обов'язково будуть, і вони будуть зумовлені холодним розрахунком, оскільки ми розуміємо, що зазнаємо збитків, якщо зміниться торговельний режим (з ЄС – ред.)... Якщо хтось думає, що нас можна певними методами змусити стати колонією, яка постачатиме природні ресурси, яка постачатиме сировину, вигідну для когось, – цього не станеться", – запевнив Коваль.

Наразі експорт української сільськогосподарської продукції не оподатковується. Втім Уряд вже розглядає пропозицію обмежити експорт сої та ріпаку, щоб збільшити внутрішнє виробництво рослинної олії, яка є більш прибутковою за сировину. У разі позитивного рішення, мита торкнуться виключно трейдерів; аграрії, які займаються вирощуванням культур, продовжать працювати у звичному режимі.

Міністр назвав внутрішню переробку агропродукції «питанням національних інтересів» та стратегією Уряду. Обмеження експорту сировини також є одним із кроків для адаптації до очікуваного завершення вільного доступу до ринку ЄС.

ЄС тимчасово скасував мита та квоти на українську продукцію сільського господарства після початку повномасштабного вторгнення Росії, але ця домовленість має закінчитися 5 червня. Режим вільної торгівлі буде замінений квотами, остаточний обсяг яких Україна та ЄС планують узгодити до кінця липня 2025 року.

Теги: #коваль

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