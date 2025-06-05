Окупанти за ніч знищили ліцей, центр творчості дітей та молоді, а також амбулаторію на Одещині

Фото: Одеська ОВА

Внаслідок повітряної атаки окупантів минулої ночі у селищі Вишневе Білгород-Дністровського району знищено ліцей із дошкільним підрозділом, Центр творчості дітей та молоді, а також медичну амбулаторію, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"За одну ніч російська армія зухвало знищила життєвоважливу інфраструктуру мирного селища Вишневе Білгород-Дністровського району: ліцей із дошкільним підрозділом, Центр творчості дітей та молоді, а також медичну амбулаторію", - написав він у телеграмі у четвер.

Кіпер повідомив, що у ліцеї навчався 131 учень. Наразі діти перебувають на літніх канікулах. З 1 вересня всіх школярів підвозитимуть до Рибальського ліцею. За його словами, питання придбання сучасного та безпечного транспорту вже опрацьовується обласною адміністрацією. З нового навчального року буде відкрито додаткові класи, усі педагоги продовжать роботу. При закладі також функціонував дитячий садок, у якому виховувалися 16 діток. "Департамент освіти і науки Одеської ОВА працює над забезпеченням необхідних умов для їх подальшого навчання та розвитку", - написав Кіпер.

Очільник ОВА також зазначив, що гуртки, що діяли на базі Центру творчості, будуть "перенесені до Рибальського ліцею, щоб діти могли продовжити займатися улюбленими справами без перерви".

"Медична амбулаторія. Медичний заклад обслуговував жителів трьох прилеглих сіл – загалом близько 2500 осіб. Наразі маршрути пацієнтів буде змінено. Найближчим часом планується відновлення роботи старої амбулаторії у Вишневому, яка діяла до 2019 року. Медичне обслуговування населення також здійснюватиметься через фельдшерсько-акушерські пункти. Робочі місця медиків зі знищеної амбулаторії також будуть збережені", - запевнив голова обласної військової адміністрації.

Раніше Кіпер повідомив, що вночі ворог атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район Одеської області. Внаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею. Інформації щодо постраждалих не надходило.