Інтерфакс-Україна
Події
10:44 05.06.2025

Порошенко передав військовим рекордну партію техніки для захисту 200 кілометрів фронту

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Порошенко передав військовим рекордну партію техніки для захисту 200 кілометрів фронту
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/06/05

Лідер "Європейської солідарності", народний депутат Петро Порошенко передав Збройним Силам України 11 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ", здатних прикривати майже 200 кілометрів фронту. За словами політика, ця техніка стане важливим фактором захисту військових від ворожих дронів і керованих авіабомб, повідомляється на сайті політсили.

"Майже 200 кілометрів фронту, захищених від ворожих дронів та КАБів. Це ділянка від Гуляйполя до Краматорська. Саме таку площину покриють 11 комплексів "Ай-Петрі СВ". Це рекордна кількість засобів, яку ми передаємо за один день. Вони врятують тисячі життів наших воїнів", – зазначив Порошенко.

Комплекси передані новоствореним військовим корпусам, зокрема окремим підрозділам протидії технічним розвідкам противника та Силам спеціальних операцій. У складі кожного з них – купольний РЕБ "Шатро" 5Д для додаткового захисту екіпажу, а також пікапи, зарядні станції та "Старлінки".

Порошенко також висловив підтримку новопризначеним командувачам ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді та Олегу Апостолу, відзначивши їхню важливу роль у зміцненні обороноздатності країни.

Починаючи з осені 2023 року, Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які вже прикривають тисячу кілометрів лінії фронту. У березні 2025 року він повідомив про контракт із Міністерством оборони на закупівлю цих комплексів. Загалом у війська передано понад сто одиниць цієї техніки.

 

Теги: #зсу #армія #порошенко #фронт #техніка

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