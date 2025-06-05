Інтерфакс-Україна
Події
10:44 05.06.2025

Зеленський про нічні обстріли РФ: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

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Зеленський про нічні обстріли РФ: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства та не відчуває постійного осуду, необхідні максимальні санкції, адже припинення війни можливе лише завдяки силі, відреагував президент України Володимир Зеленський на нічні російські обстріли.

"Сьогодні вночі Росія завдала удару по Прилуках Чернігівської області шістьма ударними дронами. Всю ніч тривала рятувальна операція. На жаль, є поранені та загиблі. Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни. Мої співчуття всім рідним та близьким. Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства. Коли не відчуває від світу достатньо сильного осуду й тиску, вбиває знову", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він нагадав, що вночі росіяни використали проти України 103 дрони й одну балістичну ракету, цілями були Донецька, Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська, Херсонська області.

"Це черговий масований удар терористів – російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини", - наголосив президент.

За його словами, сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі.

"Потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію", - резюмував глава держави.

Теги: #атака_рф #реакція #зеленський

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