Зеленський на зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав партнерів продовжувати зміцнювати українську ППО

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Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів продовжувати зміцнювати повітряний щит України, також потрібні швидші поставки ракет і систем протиповітряної оборони.

"І ми не маємо сумнівів, що можемо підштовхнути Росію до миру. Але для цього ми повинні продовжувати захищатися від Москви всіма доступними засобами і крок за кроком позбавляти її агресію сенсу. По-перше, протиповітряна оборона. Чим сильніша наша протиповітряна оборона, тим менше Путін буде атакувати наші міста та громадян", - сказав Зеленьский, виступаючи на 28-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

Президент також наголосив, що Україні потрібні швидші поставки ракет і систем протиповітряної оборони.

"Наша команда надала чіткі дані про кількість систем, які нам потрібні, особливо систем Patriot. І це найефективніший спосіб змусити Росію припинити свої ракетні удари і терор", - наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що Україна почала переговори з деякими про локалізацію виробництва систем ППО, таких як NASAMS, IRIS-T, SAMP-T та інших в Україні. Президент закликав партнерів до реалізації цього.