УЧХ проводить набір груп на програму “Перезавантаження” в Івано-Франківську

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

В Івано-Франківську триває набір груп на навчання в рамках програми «Перезавантаження» Українського Червоного Хреста (УЧХ).

«Жителі Івано-Франківської області, а саме внутрішньопереміщені особи та інші вразливі категорії населення, можуть пройти навчання в рамках програми «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування», - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Основна мета програми — підтримка учасників у підготовці до працевлаштування, допомога в адаптації до сучасного ринку праці, підвищення обізнаності щодо актуальних вакансій та набуття впевненості для подальшого пошуку роботи.

Для учасників програми проводяться тренінги з написання резюме, підготовка до співбесід, індивідуальні консультації з кар’єрним радником. Спеціалісти проводять навчання щодо розвитку м’яких навичок (комунікація, стресостійкість, самопрезентація). В програмі також заходи з психосоціальної підтримки та мікропідприємство – курс навчання з відкриття власної справи, бізнес-планування та управління фінансами.

Учасники проходять професійну підготовку чи підвищення кваліфікації за спеціальностями: водій, токар, електрик, бухгалтер, перукар, майстер манікюру, швачка (кравчиня), кухар-кондитер, SMM-менеджер, продавець, косметолог. Крім цього є можливість підвищення рівня комп’ютерної грамотності.

Програми «Перезавантаження» Українського Червоного Хреста реалізується у партнерстві з професійними навчальними центрами Івано-Франківська.

УЧХ реалізує програму “Перезавантаження” в Івано-Франківській області за підтримки Іспанського Червоного Хреста та Швейцарського Червоного Хреста.