ГУР здійснило кібератаку на виробника стратегічної авіації РФ "Туполєв" - джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили кібератаку на ресурси конструкторського бюро "Туполєв" та отримали доступ до критично важливих даних виробника стратегічної авіації, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела.

За словами співрозмовника, внаслідок кіберудару вдалося здобути надзвичайно важливу інформацію стратегічного рівня. Зокрема йдеться про: службове листування керівництва компанії; особисті дані персоналу конструкторського бюро; резюме інженерів та конструкторів службові дані про закупівлі; адреси проживання; протоколи закритих засідань тощо.

Фото: Джерела у спецслужбах

Як зазначили джерела, кіберкорпус ГУР тривалий час здійснював контроль за документообігом КБ Туполєв, і врешті зміг отримати доступ до критично важливих даних КБ обсягом понад 4,4 Гб.

Окрім цього, розвідники зламали офіційний сайт "Туполєва", на якому розмістили сову, яка тримає в пазурах російський літак.

Фото: Джерела у спецслужбах

"Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося, фактично, нічого таємного в діяльності КБ Туполєв для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі", — прокоментував підсумки операції співрозмовник.

З 2022 року КБ Туполєв — виробник російської стратегічної авіації - перебуває під міжнародними санкціями як компанія, що безпосередньо причетна до здійснення широкомасштабної агресії Росії проти України.