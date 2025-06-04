РФ втратила 250 тис. загиблими та 700 тис. пораненими у війні з Україною, втрати України - в рази менші – CSIS

Фото: Генштаб ЗСУ

Американський центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оцінює втрати РФ в Україні загиблими у 250 тис. військових, пораненими - у 700 тис., загальні, відповідно, – у 950 тис. і прогнозує, що влітку вони сягнуть позначки в 1 млн.

"Кількість загиблих та втрат серед Росії була надзвичайною. Росія, ймовірно, досягне позначки в 1 мільйон втрат влітку 2025 року — приголомшлива та жахлива віха. Загалом в Україні загинуло 250 000 російських солдатів, а загальна кількість російських жертв перевищила 950 000, що свідчить про відверту неповагу Путіна до своїх солдатів", - йдеться у звіті, опублікованому на сайті CSIS у середу.

При цьому втрати України у війні з РФ Центр стратегічних і міжнародних досліджень оцінює у 60-100 тис. загиблими і не менш як 300 тис. пораненими. "Рівень смертності в Україні також високий і становить від 60 000 до 100 000 загиблих українських солдатів, загалом 400 000 жертв (включаючи як убитих, так і поранених)", - йдеться у повідомленні.

У CSIS зазначають, що середньодобова кількість втрат РФ зростає з 2022 року, при цьому "багато солдатів, убитих та поранених в Україні, походять з Крайньої Півночі, Далекого Сходу Росії та з в'язниць, а не є дітьми московської та санкт-петербурзької еліти".

Крім того, повідомляється, що РФ зазнала приблизно вп'ятеро більше людських втрат в Україні, ніж у всіх російських та радянських війнах разом узятих між закінченням Другої світової війни та початком повномасштабного вторгнення в Україну. Кількість російських жертв в Україні трохи більше ніж за три роки у 15 разів більша, ніж під час десятирічної війни Радянського Союзу в Афганістані та в 10 разів більша, ніж під час 13-річної війни РФ у Чечні.

Крім того, повідомляється, що РФ втратила в рази більше техніки, ніж українська сторона. "З січня 2024 року Росія втратила приблизно 1149 броньованих бойових машин, 3098 бойових машин піхоти, 300 самохідних артилерійських установок та 1865 танків. Ще більш примітним є те, що втрати російської техніки були значно вищими, ніж втрати України, коливаючись від 5:1 до 2:1 на користь України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення співвідношення втрат техніки було менше 4:1 на користь України, восени 2022 року воно знизилося до 2:1, коли Україна перейшла в наступ у Харківській та Херсонській областях. Менший пік був на початку 2023 року, коли РФ посилила наступ на Бахмут, а потім знову впав влітку року під час контрнаступів України. Наприкінці 2023-го та на початку 2024 року співвідношення зросло до 5:1, коли РФ захопила Авдіївку. З середини 2024 року співвідношення загалом знижувалося, і в травні 2025 року воно становило приблизно 2:1.

При цьому вказується, що російські війська просувалися в середньому лише на 50 м на день, що в рази, а то і на порядки менше, ніж у попередніх війнах, РФ захопила лише приблизно 5 тис. кв. км території в Україні, які CSIS оцінює як "мізерні".

Водночас "повільний та обмежений" наступ РФ з січня 2024 року в матеріалі порівнюється з контрнаступом України влітку та восени 2023 року, якій вівся зі швидкістю лише 90 м на день проти сильно укріплених російських позицій.

У CSIS вважають, що РФ зараз має деякі переваги над Україною завдяки значній промисловій базі та здатності мобілізувати набагато більшу кількість солдатів, але російські військові мають труднощі з проведенням операцій наземних сил у великому масштабі, подоланням підготовленої української оборони або проривом українських ліній для досягнення значних операцій. Також повідомляється, що російські військові зіткнулися з проблемами якості сил та втратою досвідчених офіцерів.