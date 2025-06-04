Інтерфакс-Україна
Події
11:01 04.06.2025

Негода знеструмила 181 населений пункт у шести областях

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Негода знеструмила 181 населений пункт у шести областях

Станом на ранок 4 червня через несприятливі погодні умови у вигляді сильних злив, гроз та поривів вітру було знеструмлено повністю або частково 181 населений пункт у шести областях України.

"Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. До кінця доби усіх знеструмлених абонентів планують заживити", - повідомила НЕК "Укренерго" у середу.

Водночас компанія зауважила, що на сьогодні в окремих регіонах знову оголошено штормове попередження.

За інформацією системного оператора, в середу зросло споживання електроенергії. Зокрема, станом на 9:30 4 червня його рівень був на 3,6% вищим, ніж в той самий час попереднього дня — у вівторок.

НЕК пояснила, що це обумовлено хмарною погодою у кількох областях, яка зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 3 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері і він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби — у понеділок, 2 червня.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - попередило "Укренерго" споживачів. 

Теги: #знеструмлення #негода

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