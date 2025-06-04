Інтерфакс-Україна
Події
09:27 04.06.2025

Українська ППО знешкодила 61 з 95 БпЛА, 35 локаційно втрачені

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Українська ППО знешкодила 61 з 95 БпЛА, 35 локаційно втрачені
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українська протиповітряна оборона знешкодила 61 з 95 БпЛА, 35 безпілотників були локаційно втрачені, проте зафіксовано влучання у семи локаціях, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у середу.

"Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 36 — збито вогневими засобами ураження, 25 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 4 червня (із 22:40 3 червня) противник атакував 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялось, в ніч на 3 червня Сили оборони знешкодили вночі 75 з 112 ворожих дронів, в 11 місцях зафіксовані влучання. В ніч на 2 червня Українська ППО знешкодила 52 з 80 БпЛА, 37 локаційно втрачені, влучання були зафіксовані у 12 локаціях.

Теги: #ппо #бпла_рф

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