Подружжя Зеленських вперше вручили дітям відзнаку "Майбутнє України"

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вперше вручили відзнаки "Майбутнє України", якими будуть нагороджуватися діти, які проявили себе у складних ситуаціях.

"Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку "Майбутнє України". Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною. Сьогодні вперше вручили цю нагороду", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, президент і перша леді зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати, тими, хто допомагав військовим і волонтерам.

"Частину зустрічі довелося провести в укритті через повітряну тривогу. Там поспілкувалися з дітьми, була дуже щира й тепла розмова. Дякуємо кожній дитині. І особливо – батькам і рідним за виховання", - додав президент.