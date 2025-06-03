Інтерфакс-Україна
Події
19:22 03.06.2025

У Києві відбулися урочистості з нагоди 79-ї річниці заснування Італійської Республіки

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У Києві відбулися урочистості з нагоди 79-ї річниці заснування Італійської Республіки

Надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні Карло Формоза провів 2 червня урочистості з нагоди 79-ї річниці заснування Італійської Республіки.

"Сьогодні ми відзначаємо 79-ту річницю референдуму, на якому італійський народ, після завершення трагедії диктатури та війни, обрав республіканську форму правління для нашої демократичної держави. Ми відзначаємо нашу країну у відповідності до цього вибору, адже вільно виражена воля народу спрямовує хід її історії і заслуговує на вічну повагу. Тож дозвольте мені в цьому контексті згадати про референдум, на якому 1 грудня 1991 року громадяни України підтвердили Акт проголошення незалежності України від Радянського Союзу, прийнятий парламентом України в серпні того ж року, і зробили це переважною більшістю голосів у всіх регіонах України, включно з тими, що зараз перебувають під російською окупацією", - сказав посол під час заходу.

Він відзначив надзвичайну хоробрість, з якою народ України – жертва несправедливої та жахливої агресії – продовжує непросту боротьбу не лише за незалежність та суверенітет, здобуті у 1991 році, а й на захисті європейських та західних цінностей свободи, плюралізму та демократії і безпеки нашого континенту.

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Формоза підкреслив, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення Італія підтримувала Україну як відповідальна держава-член Європейського Союзу, Групи Семи та НАТО.

"Ми продовжуємо та продовжуватимемо надавати Україні всебічну підтримку в політичній, економічній, військовій та гуманітарній сферах, і будемо й надалі суворо застосовувати санкції проти Росії. Разом із нашими партнерами ми активно працюємо задля досягнення справедливого та тривалого миру і сподіваємося, що всі країни світу зможуть зробити свій конструктивний внесок у цей процес", - запевнив він.

Також він наголосив, що зусилля Італії щодо сприяння інтеграції України до Європейського Союзу є ретельними та постійними, і "ми активно працюємо над тим, щоб відкриття "кластерів" про переговори стосовно вступу України стало можливим якнайскоріше".

"Італія щиро вірить у майбутнє України і має намір, в тому числі завдяки високому рівню італійського підприємництва та виробництва, відіграти провідну роль в економічному відновленні країни", - сказав посол.

За його словами, цей намір буде підтверджено й під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, яку Італія та Україна організують наступного місяця в Римі.

Урочистості зібрали безпрецедентну кількість учасників і представників офіційних кіл, що не мало аналогів у попередніх подібних заходах.

Починаючи з виступів найвищих посадових осіб держави, участь у заході взяли численні представники Офісу президента, міністри уряду, десятки посадовців місцевих органів влади з усіх куточків України.

На заході були також присутні численні італійці, які працюють в Україні й відіграють важливу роль у зміцненні двосторонніх відносин. Гості мали нагоду насолодитися виступом ансамблю "Le Muse", який спеціально прибув з Італії та виконав музичну присвяту незабутньому Маестро Енніо Морріконе — під акомпанемент кадрів із найвідоміших стрічок італійського кінематографа.

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Теги: #урочистості #італія

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