Інтерфакс-Україна
Події
09:18 03.06.2025

На Харківщині 3 загиблих, 6 постраждалих через ворожі обстріли

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На Харківщині 3 загиблих, 6 постраждалих через ворожі обстріли

Протягом минулої доби ЗС РФ обстрілювали 7 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Куп’янськ постраждали жінки 55, 60, 61 і 62 років та 59-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинули 62-річна і 64-річна жінки; у м. Балаклія загинув 31-річний чоловік, постраждав 38-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, російські військові застосували 17 некерованих авіаційних ракет, 17 КАБів, 18 БпЛА типу "Герань-2", 4 БпЛА типу "Шахед"; 1 БпЛА, тип якого встановлюється та 1 fpv-дрон.

Через ворожі обстріли у Харківському районі області пошкоджено інфраструктуру пошти, у Куп’янському - 6 приватних будинків, автомобіль та будівлю ліцею, в Ізюмському - приватний будинокі 3 підприємства.

 

Теги: #загиблі #харківська_область #обстріли

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