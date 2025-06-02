Дві людини загинули через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки - прокуратура

ЗС РФ близько 16:30 обстріляли житловий квартал Ківшарівки Купʼянського району Харківської області, повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

"64-річна жінка загинула. Ще одна мешканка 62 років отримала важкі поранення. На жаль, життя постраждалої врятувати не вдалось: вона померла", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).