Інтерфакс-Україна
Події
23:09 02.06.2025

Дві людини загинули через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки - прокуратура

1 хв читати

ЗС РФ близько 16:30 обстріляли житловий квартал Ківшарівки Купʼянського району Харківської області, повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

"64-річна жінка загинула. Ще одна мешканка 62 років отримала важкі поранення. На жаль, життя постраждалої врятувати не вдалось: вона померла", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #жертви #обстріл #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 02.06.2025
Терехов: РФ атакувала двома балістичними ракетами Харків, одна влучила неподалік від будинку, інша – від школи

Терехов: РФ атакувала двома балістичними ракетами Харків, одна влучила неподалік від будинку, інша – від школи

11:49 01.06.2025
Російські війська вбили херсонку у Дніпровському районі - ОВА

Російські війська вбили херсонку у Дніпровському районі - ОВА

10:22 31.05.2025
Росіяни завдали ударів по шляхопроводу Покровська, є жертви

Росіяни завдали ударів по шляхопроводу Покровська, є жертви

08:33 31.05.2025
Місцевий мешканець загинув через обстріл Херсона

Місцевий мешканець загинув через обстріл Херсона

04:08 31.05.2025
В Ізюмі зафіксовано влучання на території цивільного підприємства

В Ізюмі зафіксовано влучання на території цивільного підприємства

02:25 31.05.2025
РФ завдала ракетного удару по громаді Сумщини, є постраждалий - ОВА

РФ завдала ракетного удару по громаді Сумщини, є постраждалий - ОВА

09:32 30.05.2025
Внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні загинув чоловік

Внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні загинув чоловік

23:47 29.05.2025
У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 27-річний чоловік – ОВА

У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 27-річний чоловік – ОВА

11:43 29.05.2025
Через ворожу атаку по Бериславу загинуло двоє людей

Через ворожу атаку по Бериславу загинуло двоє людей

02:59 28.05.2025
Восьмеро мирних мешканців постраждали через ворожі удари по Харківщині, серед них 4-річна дитина - Синєгубов

Восьмеро мирних мешканців постраждали через ворожі удари по Харківщині, серед них 4-річна дитина - Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров

Зеленський: В Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму

Зеленський підтримує пропозицію Ердогана щодо можливої зустрічі чотирьох лідерів

Україна планує зустрічі з американською стороною щодо економічних і оборонних угод – Зеленський

Новий президент Румунії може відвідати Україну влітку – Зеленський

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

Ми всі погодилися з необхідністю продовження підтримки України - Павел

Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров

Новий президент Румунії запевнив Зеленського у підтримці України

Сибіга привітав Бербок з обранням президенткою Генасамблеї ООН

Зеленський та Рютте обговорили переговори у Стамбулі і подальшу підтримку України

Зеленський: В Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму

Єрмак наголосив на важливості нових санкції проти РФ

Зеленський підтримує пропозицію Ердогана щодо можливої зустрічі чотирьох лідерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА