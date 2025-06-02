Інтерфакс-Україна
Події
16:06 02.06.2025

CEMARK відкрила перший в Україні технічний хаб у сфері будівельних матеріалів

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CEMARK відкрила перший в Україні технічний хаб у сфері будівельних матеріалів
Фото: https://www.facebook.com/mykola.kalashnyk

Перший в Україні технічний хаб у сфері будівельних матеріалів відкрила компанія CEMARK, що є частиною міжнародної групи CRH, хаб розташований у Бучанському районі Київськой області, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у Facebook.

"Діяльність хабу сприятиме впровадженню інноваційних підходів і створенню рішень, які вже завтра працюватимуть на відбудову нашої держави. Щиро дякую команді CEMARK за це важливе рішення — інвестувати у створення такого об’єкта на економічній мапі Київщини. Це сильний сигнал довіри до України і нашого регіону в умовах війни", - написав Калашник.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у CEMARK, у хабі фахівці можуть досліджувати інноваційні рішення щодо виробництва та застосування в’яжучих матеріалів, тестувати рецептури бетонних сумішей, отримувати технічні консультації щодо їхнього використання, контролю якості та підбору оптимального складу.

"Йдеться про створення нового покоління матеріалів, які покращать якість нашого життя, підвищуючи стійкість інфраструктури України та комфорт наших будинків", — зазначили у CEMARK.

Найсучасніше обладнання лабораторій хабу дозволить відпрацьовувати технічні рішення, адаптуючи глобальну експертизу до потреб локального ринку, а також стане науково-технічною базою для освітніх проєктів, які вже реалізує СEMARK разом з партнерами.

Подібні технічні центри існують і в інших країнах, однак формат і цілі можуть суттєво відрізнятися. Найбільш наближеним прикладом у компанії називають Le L.A.B у Франції, ця технічна платформа виконує низку завдань: підтримує технічні професії, бере участь в розробці інновацій та заохочує обмін досвідом і співпрацю між учасниками ринку сталого будівництва.

CRH працює в Україні з 1999 року. З листопада 2021 року його цементні підприємства в Україні провадять діяльність під брендом Cemark: АТ "Подільський цемент" (Хмельницька обл.), ТОВ "Цемент" (Одеса) і ПрАТ "Миколаївцемент" (Львівська обл.).

Окремий напрям бізнесу CRH в Україні - виробництво бетону та залізобетонних виробів. Білоцерківський завод ЗБК PoliBeton Energo є спеціалізованим підприємством, що виробляє опори для ліній електропередачі. Бетонний вузол PoliBeton на півночі Одеси увійшов до CRH 2020 року.

CRH є провідним виробником будівельних матеріалів у світі та найбільшим у Північній Америці та Європі. Має 3200 підприємств у 28 країнах, де працюють близько 71 тис. осіб. Компанія також представлена в Азії.

Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Теги: #cemark #технічний_хаб #київська_область #калашник

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