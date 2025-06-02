З ТОТ врятовано українських юнака та юначку – Єрмак

(змінений заголовок та перший абзац)

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати українських юнака та юначку з тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у понеділок.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 18-річну дівчину та 21-річного хлопця з тимчасово окупованих територій. Карина майже все дитинство провела в окупації. Попри проросійське оточення, вона мріяла про майбутнє в Україні... Нині дівчина планує знайти роботу та вступити до університету. Кирилові було 18, коли розпочалась окупація. Він залишився сам, без зв’язку і в постійному страху за власне життя… хлопець безпечно повернувся в Україну, де на нього чекали рідні", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він зазначив, що сьогодні всі вони нарешті в безпеці.

Він подякував партнерам Українській мережі за права дитини за реалізацію рятувальних місій.