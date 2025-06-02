Інтерфакс-Україна
Події
14:01 02.06.2025

З ТОТ врятовано українських юнака та юначку – Єрмак

1 хв читати
З ТОТ врятовано українських юнака та юначку – Єрмак

(змінений заголовок та перший абзац)

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати українських юнака та юначку з тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у понеділок.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 18-річну дівчину та 21-річного хлопця з тимчасово окупованих територій. Карина майже все дитинство провела в окупації. Попри проросійське оточення, вона мріяла про майбутнє в Україні... Нині дівчина планує знайти роботу та вступити до університету. Кирилові було 18, коли розпочалась окупація. Він залишився сам, без зв’язку і в постійному страху за власне життя… хлопець безпечно повернувся в Україну, де на нього чекали рідні", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він зазначив, що сьогодні всі вони нарешті в безпеці.

Він подякував партнерам Українській мережі за права дитини за реалізацію рятувальних місій.

Теги: #bring_kids_back_ua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 31.05.2025
Сенатори США ознайомились із зусиллями України щодо повернення дітей із РФ

Сенатори США ознайомились із зусиллями України щодо повернення дітей із РФ

13:42 29.05.2025
Двох повнолітніх з числа дітей-сиріт вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Двох повнолітніх з числа дітей-сиріт вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

16:54 28.05.2025
З ТОТ врятовані ще 11 українських дітей – Єрмак

З ТОТ врятовані ще 11 українських дітей – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації – Малюк

РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

Зеленський прибув до Вільнюса для участі у cаміті

ОСТАННЄ

Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

Дитбудок в Чернігівської області отримав гумдопомогу з Латвії на EUR40 тис – МЗС

Град і шквали очікуються подекуди в Україні ввечері та у вівторок

У Парижі за останню добу затримали близько 80 осіб через заворушення після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів

У палаці Чираган у Стамбулі невдовзі розпочнеться друга зустріч делегацій України та РФ

KSE відкрив новий кампус в Оболонському районі Києва

Не менше 7 бомбардувальників були знищені лише на аеродромі "Бєлая" в РФ в неділю

"Укрнафта" у 2025р. перерахувала на підтримку мобілізованим співробітникам вже 17,8 млн грн

Міносвіти запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента для дітей за кордоном

Тшасковський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА