Інтерфакс-Україна
Події
08:41 02.06.2025

ГУР застерігає українців щодо можливого вербування спецслужбами РФ закордоном

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ГУР застерігає українців щодо можливого вербування спецслужбами РФ закордоном

Російські спецслужби намагаються вербувати українців закордоном, тож у Головному управлінні розвідки (ГУР) закликали українців бути пильними та звертатися до правоохоронців у разі спроби встановлення підозрілого контакту, повідомляє ГУР.

"ГУР МО України закликає: у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ", - сказано в телеграмі.

У розвідці зазначили, що російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

Зокрема, потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь РФ.

Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі, пояснили в ГУР.

За даними розвідки, вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі - ще один інструмент гібридної агресії, яку РФ веде проти України та всієї європейської спільноти.

 

Теги: #гур #застереження

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