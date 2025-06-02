ГУР застерігає українців щодо можливого вербування спецслужбами РФ закордоном

Російські спецслужби намагаються вербувати українців закордоном, тож у Головному управлінні розвідки (ГУР) закликали українців бути пильними та звертатися до правоохоронців у разі спроби встановлення підозрілого контакту, повідомляє ГУР.

"ГУР МО України закликає: у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ", - сказано в телеграмі.

У розвідці зазначили, що російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

Зокрема, потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь РФ.

Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі, пояснили в ГУР.

За даними розвідки, вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі - ще один інструмент гібридної агресії, яку РФ веде проти України та всієї європейської спільноти.