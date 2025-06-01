Інтерфакс-Україна
Події
22:42 01.06.2025

Російська делегація прибула до Стамбулу для участі у переговорах з Україною

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Російська делегація вже прибула до Стамбулу, де в понеділок має розпочатись новий раунд переговорів, повідомляють росЗМІ.

У неділю о 20:25 (за київським часом) російські ЗМІ повідомили, що у Стамбулі приземлився літак з російською делегацією, опублікувавши відповідне відео.

"Російська делегація прибула до Стамбула для участі в переговорах з Україною", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, переговори України та Росії стартують у Стамбулі в другій половині дня в понеділок, 2 червня.

Теги: #стамбул #делегація #рф

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