Російська делегація прибула до Стамбулу для участі у переговорах з Україною

Російська делегація вже прибула до Стамбулу, де в понеділок має розпочатись новий раунд переговорів, повідомляють росЗМІ.

У неділю о 20:25 (за київським часом) російські ЗМІ повідомили, що у Стамбулі приземлився літак з російською делегацією, опублікувавши відповідне відео.

"Російська делегація прибула до Стамбула для участі в переговорах з Україною", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, переговори України та Росії стартують у Стамбулі в другій половині дня в понеділок, 2 червня.