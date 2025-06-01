Двоє дітей постраждали через атаку російського дрона у Комишанах на Херсонщині - ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Двоє дітей постраждали через атаку російського дрона у Комишанах на Херсонщині, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 17:10 ворог скинув вибухівку з БпЛА на автівку, в якій перебували хлопчики, 11 та 16 років", - написав Прокудін в телеграмі.

За його словами, у постраждалих мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Молодший хлопчик дістав поранення грудної клітини. У старшого поранення ноги та руки.

Потерпілих доставили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу.