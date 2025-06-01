Інтерфакс-Україна
Події
18:02 01.06.2025

Атака СБУ по аеродромах стратегічної авіації РФ впливатиме і на глобальний стратегічний баланс ядерних сил на планеті – ексміністр оборони

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Сьогоднішня атака по, "здавалося, недосяжних аеродромах стратегічної авіації РФ" матиме значний вплив — і на перебіг нашої війни, і на глобальний стратегічний баланс ядерних сил на планеті, вважає колишній міністр оборони України (2005 —2007) Анатолій Гриценко.

"Втрати безповоротні, бо росія уже неспроможна виробляти такі стратегічні ракетоносії — ні Ту-95, ні Ту-22М3, ні літаки-дозаправники стратегічної авіації Іл-78, ні літаки далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50. Та й фінансово це надто дорого, бо кожен новий літак такого класу зараз коштував би 250-350 млн доларів", - цитує ексміністра ZN.UA у телеграм-каналі.

Гриценко зазначає, що це "неспівставно з вартістю дронів, від яких, як тепер увесь світ побачив, стратегічну авіацію нема де сховати навіть на величезній російській території".

"Кремлю тепер є над чим задуматися: якщо таку атаку спромоглася організувати й провести виснажена довгою війною Україна, то що їх може чекати в протистоянні з набагато потужнішими противниками?, - підкреслив Гриценко.

Теги: #аеродроми #сбу

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