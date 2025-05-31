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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні 2025 року.

"Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з рф районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії", - написав Сирський у телеграм-каналі за результатами наради.

Він зазначив, що військове командування вживає заходів для підвищення стійкості оборони українських військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника.

"Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора. Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій. Активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи – завдаємо окупантам комплексного вогневого ураження. Тільки за травень, станом на 31 число, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу", - наголосив Сирський.

Крім того, ведеться робота по знищенню ворога та його оборонного потенціалу і у глибокому тилу. Так, засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території рф – уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей - потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА.

"Триває операція наших сил на Курському напрямку. Ворог тримає тут свої найкращі частини, які планував задіяти на сході. Силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат та захищати наші північні кордони. Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними", - розповів головнокомандуючий.

Також, зазначив Сирський, продовжується планова робота з переходу Сил оборони на корпусну систему.

"Це дозволить підвищити якість управління військами та посилить контроль за станом та ефективністю застосування бойових бригад", - наголосив він.