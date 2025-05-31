Двоє постраждалих та пожежі через ворожу атаку Дніпропетровщини - Лисак

Російські війська обстріляли Дніпропетровську область, постраждали дві людини, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Агресор бив по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами. Скинув боєприпас з БпЛА. Атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Постраждали 42-річний чоловік та жінка 31 року", - написав він в телеграмі.

Також сталися дві пожежі. Вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені багатоквартирний будинок, 2 приватні оселі й стільки ж будівель, що не експлуатувалися, гараж, 4 господарські споруди, газогін.

Разом з тим, у Нікополі, за уточненою інформацією, через удар БпЛА, що стався надвечір, побитий ще один приватний будинок.