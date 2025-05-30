Генсек НАТО Рютте візьме участь у Вільнюському саміті; передбачається участь Зеленського

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у Вільнюському саміті разом з країнами Бухарестської дев'ятки та Північної Європи.

Захід відбудеться у понеділок, 2 червня, повідомляє штаб-квартира альянсу. Приймати саміт буде президент Литви Гітанас Науседа.

З порядку денного генсека випливає, що участь у заході також прийме президент України Володимир Зеленський, тому що по завершенню запланована спільна пресконференція генсека з президентом Литви, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Румунії Даном Нікушором, прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксон та президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, членами Б9 є Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.