Інтерфакс-Україна
Події
18:47 30.05.2025

Генсек НАТО Рютте візьме участь у Вільнюському саміті; передбачається участь Зеленського

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Генсек НАТО Рютте візьме участь у Вільнюському саміті; передбачається участь Зеленського

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у Вільнюському саміті разом з країнами Бухарестської дев'ятки та Північної Європи.

Захід відбудеться у понеділок, 2 червня, повідомляє штаб-квартира альянсу. Приймати саміт буде президент Литви Гітанас Науседа.

З порядку денного генсека випливає, що участь у заході також прийме президент України Володимир Зеленський, тому що по завершенню запланована спільна пресконференція генсека з президентом Литви, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Румунії Даном Нікушором, прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксон та президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, членами Б9 є Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

Теги: #рютте #вільнюський_саміт

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