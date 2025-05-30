Інтерфакс-Україна
Події
15:28 30.05.2025

Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

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Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

Парламентський бюджетний комітет надіслав Верховній Раді проєкт постанови стосовно пропозицій міжнародних організацій щодо трьох експертів до дорадчої групи експертів (ДРЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати, повідомила його очільниця Роксолана Підласа.

Як зазначила Підласа на сторінці в Facebook в п’ятницю, пропозиції щодо експертів комітет офіційно отримав  26 травня.

Вона нагадала, що пропонуються кандидатури Ігорса Лудборжса (Igors Ludboržs) з Латвії, який є членом Європейського суду аудиторів і з 1994 року - сертифікованим аудитором. Другим кандидатом є Паскаль Муньє (Pascal Mounier) - старший аудитор Рахункової палати Франції, який має 24 роки аудиторського досвіду. Третьою пропонується кандидатура Лі Самерфілда (Lee Summerfield) - директора в Національному офісі аудиту Великобританії, який має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

"Дорадча група експертів складатиметься з шести осіб: три – міжнародники і три – від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів", - підкреслила Підласа.

За результатами засідання бюджетного комітету в п’ятницю, 30 березня, проєкт постанови включається до порядку денного Верховної Ради. Наступним кроком є рейтингове голосування, за яким буде обрано три українських експерта з пропозицій фракцій.

Відтак має затвердити постанову про склад ДРЕ парламент, для чого потрібні щонайменше 226 голосів, після чого почнеться прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати (тиждень з моменту голосування в Раді, триває 30 днів).

"Сподіваюсь, що другий і третій етап відбудуться вже наступного пленарного тижня, цього знову не встигнемо", - підкреслює голова комітету,

Також Підласа додала, що вже починається прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати. Вона запросила кандидатів до участі та закликала вже готувати документи.

"Нагадаю, що членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє українською мовою та англійською/французькою, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи 7+ років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів і права 5+ років та бездоганну ділову репутацію", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 жовтня 2024 року ухвалила в другому читанні та в цілому євроінтеграційний законопроєкт №10044-д про внесення змін до закону "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів. Документ зменшує склад Рахункової палати України з 13 до 11 членів. Під час відбору нових її членів голос міжнародних експертів буде вирішальним.

Законопроєкт також розширює повноваження палати на аудит коштів місцевих бюджетів, держпідприємств, позабюджетних фондів.

Теги: #роксолана_підласа #проєкт #верховна_рада #бюджетний_комітет

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