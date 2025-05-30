Інтерфакс-Україна
Події
14:37 30.05.2025

Голова Держкіно Осіпов задекларував 2,3 млн грн доходів за 2024р

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Голова Держкіно Осіпов задекларував 2,3 млн грн доходів за 2024р
Фото: МКСК

Новий голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов зазначив 2 млн 281 тис. 276 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата тоді ще голови правління Одеської кіностудії склала 201 531 грн, роялті - 5 203 грн, банківські проценти - 174 грн, дохід від підприємницької діяльності - 1 892 688 грн, стипендія від Держкіно - 181 680 грн, а дружина задекларувала 5 563 грн доходів.

Згідно декларації, Осіпов володіє двома земельними ділянками (1,7 тис. і 2 тис. кв.м) у Волинській області, а дружина - машиномісцем (19,8 кв. м), житловим будинком (250 кв. м), ділянкою (782 кв.м), п'ятьма квартирами (46,6, 44,6, 46,6, 61 і 61,3 кв.м), а також ще однією квартирою (139,5 кв. м) разом з пасинком і падчеркою в Одесі.

Крім того, дружина має у власності автомобіль Audi Q7 2016 року випуску

Голова Держкіно є кінцевим бенефіціаром і власником 100% ПП "Фрау Елен" і 33% ПП "Юридична компанія "Ел Ей".

Як повідомлялося, 30 травня Кабінет міністрів призначив продюсера та керівника Одеської кіностудії Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно.

Теги: #осіпов_андрій #доходи #держкіно

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