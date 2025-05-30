Упродовж доби зафіксовано 173 бойових зіткнення

Фото: 152 ОЄБр

Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 пʼятниці.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет; 81 авіаційний удар, скинув при цьому 158 КАБ. Крім цього, здійснив 5882 обстріли, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для уражень 2942 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб.