Інтерфакс-Україна
Події
08:55 30.05.2025

Упродовж доби зафіксовано 173 бойових зіткнення

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Упродовж доби зафіксовано 173 бойових зіткнення
Фото: 152 ОЄБр

Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 пʼятниці.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет; 81 авіаційний удар, скинув при цьому 158 КАБ. Крім цього, здійснив 5882 обстріли, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для уражень 2942 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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