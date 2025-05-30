Харків зазнав атаки дронами "шахед": Пошкоджено тролейбусне депо та понад 30 житлових будинків

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Вночі Харків зазнав чергової атаки: ворог випустив 8 безпілотників-"шахедів" по одному з депо, де проходив ремонт та обслуговування тролейбусів, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок атаки постраждало не лише комунальне підприємство, а й більше тридцяти багатоквартирних будинків. Двоє людей отримали медичну допомогу.

"Щодо депо. Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту — саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень", — зазначив Терехов.

Попри пошкодження міська транспортна система продовжує працювати, і харків’яни як і раніше користуються безкоштовним транспортом.