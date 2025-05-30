Інтерфакс-Україна
Події
05:39 30.05.2025

Келлог: питання нерозширення НАТО, включно з Україною, є предметом обговорення і занепокоєння Росії

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Спеціальний посланник президента США з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що питання нерозширення НАТО, включно з Україною, неодноразово обговорювалося і є предметом занепокоєння з боку Росії.

Про це він сказав в ефірі ABC News у відповідь на запитання журналістки, чи готовий президент США Дональд Трамп взяти на себе письмове зобов’язання перед президентом РФ про те, що НАТО не розширюватиметься.

"Ну, я думаю, що це справедливе занепокоєння, і ми говорили про це неодноразово. Як ми вже говорили, для нас, Україна, яка входить до НАТО, не на столі. І ми не єдина країна, яка це говорить", — зазначив Келлог.

Він також підкреслив, що кілька країн-членів НАТО не підтримують вступ України до Альянсу.

"Знаєте, я, мабуть, можу дати вам чотири країни НАТО, і потрібно 32 з 32, щоб дозволити вам вступити до НАТО. І ми бачили, як інші країни кажуть: ні, ми не дуже впевнені в цьому", — сказав він.

Келлог додав, що РФ порушує питання не лише щодо України: "Вони говорять про країну Грузія. Вони говорять про Молдову. Вони говорять, очевидно, про Україну. І ми говоримо, добре, всебічно, ви знаєте, ми можемо зупинити розширення НАТО, наближаючись до вашого кордону. Це проблеми безпеки для них", — зазначив Келлог.

Водночас він наголосив, що рішення з цього приводу має ухвалювати особисто президент США.

Джерело: https://abcnews.go.com/International/video/gen-keith-kellogg-trump-frustrated-russias-level-unreasonableness-122316532

Теги: #рф #нато #сша

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