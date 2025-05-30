На Покровському напрямку було знешкоджено 341 окупанта - Генштаб

Російські окупанти втратили на Покровському напрямку в четвер 341 особу, з них 182 - безповоротно, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 341 окупанта, 182 з них – безповоротно. Також знищено 14 автомобілів, 11 мотоциклів, два міномети, три БпЛА типу Shahed та два укриття для особового складу. Окрім цього, пошкоджено танк, два автомобілі та реактивну систему залпового вогню БМ-21 противника", - йдеться в повідомленні.

Загалом на Покровському напрямку, від початку цієї доби, ворог атакував у районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24916