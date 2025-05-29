Оперативна обстановка в Сумській області складна, але контрольована, за добу евакуювалося 50 людей

Оперативна обстановка у прикордонні Сумської області станом на вечір 29 травня залишається складною, але контрольованою, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися. Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам", - написав Григоров у Facebook.

Він повідомив, що спільно з військовими реалізується "комплекс заходів для ефективної протидії ворогу" і що вони діють на випередження. При цьому від закликав жителів Сумськох області не піддаватися ворожим інформаційним впливам, зберігати пильність і довіряйти лише офіційним та перевіреним джерелам інформації.

За словами голови обладміністації, за останню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумської області. "Мешканців прикордонних територій закликаю не зволікати з евакуацією… Допоможемо кожному, хто цього потребує", - додав Григоров.

Як повідомлялося, за даними проєкту DeepState, окупанти останнім часом просунулися в районах сіл Водолаги, Локня та Біловоди Сумської області. Втім, на мапах Генерального штабу Збройних сил України до оперативного зведення станом на 8:00 четверга контроль окупантів над ділянками української території в Сумській області не підтверджений.