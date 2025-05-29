Інтерфакс-Україна
Події
18:05 29.05.2025

Втрати окупантів з початку року перевищили 190 тис. осіб – Сирський

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Втрати окупантів з початку року перевищили 190 тис. осіб – Сирський
Фото: t.me/osirskiy

Російські окупанти втратили вже майже 200 тис. військовослужбовців у війні з Україною з початку поточного 2025 року, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер.

"Втрати російських окупантів з початку року перевищили 190 тисяч осіб (194 140). Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога", - наводяться слова Сирського в телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.

Теги: #втрати_ворога

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