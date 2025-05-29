Постраждалих через наїзд у натовп у Ліверпулі майже 80

Внаслідок наїзду автомобіля у натовп уболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" у понеділок відомо про 79 постраждалих, наймолодшому з них – дев'ять років, повідомляє у четвер Sky News.

"Наймолодшій жертві, яка отримала поранення в результаті аварії на параді в Ліверпулі в понеділок, дев'ять років, найстаршому – 78 років, а всі 79 постраждалих – британці. Семеро залишаються в лікарні у стабільному стані", - йдеться у повідомленні з посиланнями на місцеву поліцію.

Затриманий за наїзд перебуває під вартою за підозрою у замаху на вбивство, небезпечному водінні та водінні в стані наркотичного сп'яніння.

Поліція Мерсісайда відмовилася повідомити, який саме наркотик приймав 53-річний чоловік, заарештований у зв'язку з цим інцидентом. "Ми не будемо вдаватися в подробиці на даному етапі розслідування", - заявили в поліції.

Раніше поліція заявила, що вважає, що автомобіль, який в'їхав у натовп, зміг прослідувати за бригадою швидкої допомоги, яка надавала допомогу людині з серцевим нападом, після того, як було тимчасово знято дорожнє перекриття.

Як повідомлялось, у Великій Британії у Ліверпулі у понеділок автомобіль в’їхав у натовп уболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" під час параду на честь перемоги в Прем’єр-лізі, машина збила кількох пішоходів у районі вулиць Вотер-стріт і Дейл-стріт, водія затримали.