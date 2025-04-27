Інтерфакс-Україна
Події
19:45 27.04.2025

Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері

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Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері, де під час вуличного фестивалю відбувся наїзд водія чорного позашляховика в натовп.

"Жахлива трагедія на філіппінському фестивалі у Ванкувері, де чоловік в'їхав автомобілем у натовп, убивши та поранивши невинних людей. У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим. Бажаємо сили нашим друзям у Канаді та на Філіппінах!", - написав він в соцмережі Х у неділю ввечері.

Як повідомлялося, дев'ять людей загинули і багато інших отримали поранення після того, як водій чорного позашляховика врізався в натовп на вуличному фестивалі.

 

Теги: #співчуття #зеленський #ванкувер

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