Одна людина загинула, ще одна – поранена внаслідок російської атаки в Запорізькій області

Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна – поранена, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі ранком у четвер.

Медики надають пораненому всю необхідну допомогу, додав він.

Раніше Федоров повідомляв, что "вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса, щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову, зруйновані та пошкоджені житлові будинки", під завалами перебували люди.