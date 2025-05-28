Шмигаль обговорив з фінськими бізнесменами співпрацю в оборонній галузі на виставці воєнних технологій BRAVE1

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з представниками фінського бізнесу співпрацю в ОПК, про що повідомив у власному телеграм-каналі у середу.

Зустріч відбулася на виставці воєнних технологій BRAVE1.

"Оглянули експонати, представлені на виставці воєнних технологій BRAVE1. Серед них FPV-дрони, коптери, розвідники, роботи, морські дрони та інше новітнє озброєння. Ознайомилися також з новою розробкою — українською туреллю, яка керується за допомогою ШІ", - написав Шмигаль.

Очільник українського уряду звернув увагу гостей на сприятливі умови для інвестування в розробку українського озброєння.

"Вчора Рада ЄС затвердила інструмент SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів. У межах ініціативи українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах з ОПК держав Євросоюзу. І наш унікальний оборонний кластер Brave1 може стати надзвичайно перспективною нішею для співпраці компаній двох країн", - підкреслив Шмигаль.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/10317