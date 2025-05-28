Інтерфакс-Україна
Події
20:28 28.05.2025

Орпо: Росія - це перманентна загроза для Фінляндії і для всієї Європи

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Орпо: Росія - це перманентна загроза для Фінляндії і для всієї Європи
Фото: Pixabay

Прем’єр-міністр Фінляндської Республіки Петтер Орпо вважає Росію перманентною загрозою для Фінляндії і для всієї Європи.

"Дійсно було заявлено, що присутність Росії біля наших кордонів буде збільшуватися. Ми тому і доєдналися до НАТО, коли вони напали на Україну, тому що це неминуча загроза для Фінляндії. Але ми мусимо в Європі всі розуміти, що Росія це перманентна загроза для всієї Європи, не лише для нас", - сказав Орпо на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем в середу в Києві, відповідаючи на питання про підготовку до можливої агресії РФ.

Він зазначив, що країна дивиться за тим, що відбувається на кордоні, бо це відповідальність Фінляндії.

"Але це не лише наш кордон - це кордон Європи і НАТО", - додав він, відзначивши необхідність посилювати оборонні можливості країни і союзників, зокрема військову компоненту і виробництво.

Теги: #фінляндія #рф #премєр

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