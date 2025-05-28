Інтерфакс-Україна
Події
20:10 28.05.2025

Трамп заявляє, що не запроваджує антиросійські санкції, оскільки розраховує на швидке українське врегулювання

1 хв читати
Трамп заявляє, що не запроваджує антиросійські санкції, оскільки розраховує на швидке українське врегулювання
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що США поки що не запроваджують санкції щодо РФ, оскільки такі заходи можуть завадити "швидкому врегулюванню конфлікту в Україні", повідомляє Sky News.

"Єдина причина - це те, що в ситуації, коли я вважаю, що ми близькі до угоди, мені не хотілося б усе зіпсувати", - сказав він журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання про те, чому він не запроваджує санкції проти Москви.

 

Теги: #санкції #трамп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:28 28.05.2025
Орпо: Росія - це перманентна загроза для Фінляндії і для всієї Європи

Орпо: Росія - це перманентна загроза для Фінляндії і для всієї Європи

20:08 28.05.2025
Трамп відкритий до ідеї зустрічі з Путіним і Зеленським

Трамп відкритий до ідеї зустрічі з Путіним і Зеленським

19:59 28.05.2025
Трампу потрібно "кілька тижнів", щоб з'ясувати, чи налаштована РФ на мир

Трампу потрібно "кілька тижнів", щоб з'ясувати, чи налаштована РФ на мир

19:24 28.05.2025
У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

18:35 28.05.2025
США готові чинити максимальний тиск на Росію у випадку необхідності – Держдеп

США готові чинити максимальний тиск на Росію у випадку необхідності – Держдеп

15:40 28.05.2025
Мерц: ми не бачимо з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де

Мерц: ми не бачимо з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де

10:31 28.05.2025
Зеленський обговорював із Трампом у Ватикані два аспекти санкцій проти РФ

Зеленський обговорював із Трампом у Ватикані два аспекти санкцій проти РФ

10:25 28.05.2025
Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

18:58 27.05.2025
Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

10:52 27.05.2025
США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

ВАЖЛИВЕ

Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів

У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

Умєров: EUR5 млрд допомоги від ФРН підуть на далекобійне озброєння, ППО та інвестиції в український ОПК

Уряд Німеччини пообіцяв EUR5 млрд євро військової допомоги для Україні – ЗМІ

Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

ОСТАННЄ

Розгляд апеляції у справі про передачу Костелу Св. Миколая в Києві римсько-католицькій парафії відклали до 5 червня

У Харкові командир взводу охорони РТЦК та СП отримав 5 років за зловживання впливом і хабар

Премʼєр Фінляндії: ми мусимо знайти справедливі умови для торгівлі між ЄС та Україною

Зеленський обговорив із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема можливості для розширення гуманітарних ініціатив

Зеленский і Штайнмаєр обговорили співпрацю на різних рівнях

Венс заявив, що популярність біткоїна сприяє розвитку економіки США

Податковий університет у Ірпені відбудують за проєктом канадської компанії Stantec

Премʼєр Фінляндії: Важливо забезпечити, щоб війна не закінчилася на умовах Росії

Зеленський і Мерц зустрілися з представниками німецького бізнесу

Україна і Фінляндія підписали домовленості в енергетиці, освіті та сфері безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА