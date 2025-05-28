Трамп заявляє, що не запроваджує антиросійські санкції, оскільки розраховує на швидке українське врегулювання

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що США поки що не запроваджують санкції щодо РФ, оскільки такі заходи можуть завадити "швидкому врегулюванню конфлікту в Україні", повідомляє Sky News.

"Єдина причина - це те, що в ситуації, коли я вважаю, що ми близькі до угоди, мені не хотілося б усе зіпсувати", - сказав він журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання про те, чому він не запроваджує санкції проти Москви.