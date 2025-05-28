Премʼєр Фінляндії: Важливо забезпечити, щоб війна не закінчилася на умовах Росії

Прем’єр-міністр Фінляндської Республіки Петтер Орпо вважає, що продовження російських обстрілів цивільного населення в Україні означає, що РФ не серйозно говорить про мир.

"Фінляндія буде продовжувати допомагати в досягненні системного довготривалого миру на умовах України і на основі міжнародного права. Це означає повне припинення вогню, а далі це надасть можливість провести насичені переговори і припинити людське страждання, яке принесла з собою Росія", - сказав Орпо на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем в середу в Києві.

Він відзначив, що Україна готова досягати миру, але Росія - ні.

"Те, що Росія продовжує обстрілювати цивільних в Україні означає, що вона не серйозно говорить про мир. Тому ми мусимо продовжувати максимально тиснути на Росію. Росія мусить показати свою готовність досягти миру", - додав премʼєр Фінляндії.

Крім того, він зазначив, що важливо забезпечити, щоб війна не закінчилася на умовах Росії.