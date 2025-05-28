Інтерфакс-Україна
Події
17:44 28.05.2025

В Одеському порту почала працювати платформа DocPort

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В Одеському морському порту (МТП) почала працювати цифрова платформа DocPort, яка забезпечує електронний документообіг між усіма учасниками логістичного ланцюга: адміністраціями, операторами, експедиторами, перевізниками та державними структурами, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій (Мінрозвитку).

"В Одеському морському порту запрацювала цифрова платформа DocPort — інноваційне рішення для автоматизації портових процесів, розроблене Адміністрацією морських портів України (АМПУ). Після успішного впровадження в портах "Рені", "Ізмаїл" та "Чорноморськ" система стала доступною і в одному з головних портів країни", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства у Facebook в середу.

Наступним етапом цифрової трансформації стане запуск морського модуля DocPort у порту "Південний" у червні-липні 2025 року, що забезпечить електронний обмін даними між морськими агентами та береговими службами.

DocPort — українська розробка, створена командою АМПУ, щоб скоротити час обробки суден і вантажів, мінімізувати паперову бюрократію та підвищити прозорість операцій. Окремо платформа передбачає регулювання черг на в’їзд, що допоможе позбутися заторів.

У квітні в Одеському порту запрацював модуль управління вантажним автотранспортом DocPort . Він давав змогу заздалегідь оформлювати перепустки для водіїв і передавати їх у одразу в месенджер.

У травні Адміністрація морських портів (АМПУ) і Державна митна служба (Держмитслужба) підписали угоду про об'єднання інформаційних систем DocPort і "Єдине вікно міжнародної торгівлі", що дає змогу значно скоротити час простою суден без вантажних операцій.

Теги: #docport #мінрозвитку #одеський_порт

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