Мерц у Берліні зустрівся з Зеленським

Офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відбулася у Берліні в середу.

Церемонія зустрічі транслювалася на Youtube-каналі глави Української держави. Перед початком зустрічі Зеленський і Мерц обмінялися рукостисканням.

Від української делегації на церемонії були присутні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника ОП Ігор Жовква, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.