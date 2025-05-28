Росія нарощує спроможності виробництва до 300-350 дронів на добу – Зеленський

РФ готується до спроможності виробляти 300-350 дронів на добу, при цьому поставлено завдання мати 500 дронів на добу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

За словами президента, Україна може застосовувати 100 далекобійних дронів на добу.

"Це говорить про те, що росіяни почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само, як у росіян, 300-500 на добу, – ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове", - зауважив глава держави.