Інтерфакс-Україна
Події
10:12 28.05.2025

Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї

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Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Берлін обговорить з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом питання постачання та використання далекобійної зброї.

"У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет. І ми з ним (з Мерцем – ІФ-У) домовилися, що прийде момент, я приїду з візитом в Берлін, і ми проговоримо. Серед всіх питань є і ті питання, про які ви говорите (питання використання далекобійної зброї – ІФ-У), але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

Як повідомлялося, Зеленський в середу, 28 травня, відвідає Федеративну республіку Німеччину, де, зокрема, проведе зустріч з бундесканцлером Мерцом.

Теги: #далекобійна_зброя #зеленський #мерц

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