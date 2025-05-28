Інтерфакс-Україна
Події
03:38 28.05.2025

Глава МЗС Німеччини закликає до спільного зі США тиску на РФ

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул вважає, що європейські держави повинні спільно зі США координувати дії щодо Росії, аби змусити її до якнайшвидших переговорів про мир з Україною, повідомляє сайт німецького МЗС.

Під час свого візиту очільник німецького МЗС, як зазначається, "продовжить зусилля" США з пошуку дипломатичного шляху завершення війни в центрі Європи.

"Ми хочемо нарешті покласти край загибелі людей в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і ми хочемо тривалого миру", – наголосив Вадефул.

"Щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб Росія нарешті розпочала серйозні переговори, ми маємо продовжувати тиск. Ми, європейці, будемо і надалі посилювати санкції, а Конгрес США також готовий до введення додаткових санкцій", – зазначив він.

Серед інших тем, які німецький міністр порушить під час візиту, будуть торговельні відносини між США та ЄС і конфлікт на Близькому Сході.

Джерело: https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/usa-node/2719758-2719758

Теги: #тиск #німеччина #рф

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