Глава МЗС Німеччини закликає до спільного зі США тиску на РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул вважає, що європейські держави повинні спільно зі США координувати дії щодо Росії, аби змусити її до якнайшвидших переговорів про мир з Україною, повідомляє сайт німецького МЗС.

Під час свого візиту очільник німецького МЗС, як зазначається, "продовжить зусилля" США з пошуку дипломатичного шляху завершення війни в центрі Європи.

"Ми хочемо нарешті покласти край загибелі людей в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і ми хочемо тривалого миру", – наголосив Вадефул.

"Щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб Росія нарешті розпочала серйозні переговори, ми маємо продовжувати тиск. Ми, європейці, будемо і надалі посилювати санкції, а Конгрес США також готовий до введення додаткових санкцій", – зазначив він.

Серед інших тем, які німецький міністр порушить під час візиту, будуть торговельні відносини між США та ЄС і конфлікт на Близькому Сході.

Джерело: https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/usa-node/2719758-2719758