Інтерфакс-Україна
Події
02:59 28.05.2025

Восьмеро мирних мешканців постраждали через ворожі удари по Харківщині, серед них 4-річна дитина - Синєгубов

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ЗС РФ вдарили по Васищеву Безлюдівської територіальної громади, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. А також 4-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес", - написав Синєгубов у своєму телеграмі.

Він повідомив, що ворожого обстрілу зазнав також Есхар Новопокровської територіальної громади. Постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

Пораненим надається медична допомога.

Джерело: https://t.me/synegubov/14557

Теги: #постраждалі #атака #харківська

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