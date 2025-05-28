Восьмеро мирних мешканців постраждали через ворожі удари по Харківщині, серед них 4-річна дитина - Синєгубов

ЗС РФ вдарили по Васищеву Безлюдівської територіальної громади, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. А також 4-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес", - написав Синєгубов у своєму телеграмі.

Він повідомив, що ворожого обстрілу зазнав також Есхар Новопокровської територіальної громади. Постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

Пораненим надається медична допомога.

Джерело: https://t.me/synegubov/14557