Інтерфакс-Україна
Події
20:30 27.05.2025

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у українське виробництво зброї

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Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у українське виробництво зброї

Україна має самостійно виробляти ударні дрони, перехоплювачі, крилаті та балістичні ракети і найближчим часом готує нові інвестиційні домовленості з європейськими партнерами, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з військовими.

"Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – я впевнений у цьому. Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти – діяти на значну відстань", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент зауважив, що публічно не можна говорити про наявні плани, але перспектива - "дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики".

"Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #президент

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