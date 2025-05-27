Інтерфакс-Україна
Події
19:59 27.05.2025

Окупанти не здатні зайти вглиб Сумської та Харківської областей, але ведуть пропаганду щодо ситуації в прикордонні

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Окупанти не здатні зайти вглиб Сумської та Харківської областей, але ведуть пропаганду щодо ситуації в прикордонні

Російські окупанті проводять агресивну пропаганду щодо начебто "обвалу фронту" в російсько-українському прикордонні і заявляють про свою здатність заглибитися на 50 км вглиб території України в Сумській та Харківській областей, але це не відповідає дійсності і можливостям російських військ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко.

"Ворог накопичує сили на Курщині та Бєлгородщині, веде бої в прикордонні, Сумщини та Харківщини. Сили оборони готувалися до цих дій ворога… Оборона Сил оборони України достатньо щільна, і наразі пропаганда росіян традиційно надуває можливості російських військ, щоб затерти реальність", - написав Коваленко в Телеграм у вівторок увечері.

Він відзначив, що така сама ситуація була рік тому під час подій в районі прикордонного міста Вовчанськ Харківської області, коли ворог писав про наступ на Харків.

"Звісно, бої в прикордонні важкі і там складно через значну кількість ворожих сил, але їх можливості далеко не такі, які озвучують воєнкори росіян (які розповсюджують відповідну дезінформацію – ІФ-У)", - додав Коваленко.

 

Теги: #коваленко #війна #цпд

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